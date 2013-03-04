Депутат Европарламента прилетит в Украину для участия в политических дебатах
19:15, 04 марта 2013Политика
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Депутат Европарламента, сопредседатель группы “зеленых” Ребекка Хармс посетит Украину для участия в политических дебатах.
Ребекка Хармс посетит Украину
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе депутата.
В ходе трехдневного визита, который начинается сегодня, Р.Хармс встретится с лидерами оппозиции и проведет дебаты с журналистами и представителями журналистских организаций относительно состояния свободы слова в Украине.
5 марта Р.Хармс проведет встречи с женщинами-депутатами из партии “Батькивщина”, а также лидером партии “УДАР” Виталием Кличко.
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