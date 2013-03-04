Депутат Европарламента прилетит в Украину для участия в политических дебатах

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе депутата.

В ходе трехдневного визита, который начинается сегодня, Р.Хармс встретится с лидерами оппозиции и проведет дебаты с журналистами и представителями журналистских организаций относительно состояния свободы слова в Украине.

5 марта Р.Хармс проведет встречи с женщинами-депутатами из партии “Батькивщина”, а также лидером партии “УДАР” Виталием Кличко.