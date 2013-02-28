Турчинов даст пресс-конференцию: «Власенко лишили депутатского мандата»
21:48, 28 февраля 2013Политика
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Завтра в Киеве состоится пресс-конференция Турчинова.
Александр Турчинов даст пресс-конференцию
В пятницу, 1 марта, в 9:30, состоится пресс-конференция председателя политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова на тему: «Новая волна политических репрессий: власть незаконно лишила Сергея Власенко депутатского мандата и планирует его арест».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.
Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Туровская, 13.
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