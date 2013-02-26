Свобода заявляет, что силовики напали на ее нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода».

«Впервые за время существования независимости в Тернопольской области по указанию действующей регионально-коммунистической власти Януковича-Хоптяна представители правоохранительных органов осмелились на нарушение прав не только жителей Тернопольской области, но и их представителей – депутатов Верховной Рады, местных советов всей области. Бандитская власть обнаглела уже настолько, что другого способа помешать депутатам-свободовцам, кроме как натравить на них силовиков, не нашла», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что при попытке депутатов зайти в зал заседаний, несколько десятков «беркутовцев» заблокировали вход депутатам ВР и местных советов Тернопольской области, после чего было совершено «дерзкое нападение на народных депутатов» и началась драка.

«В столкновении с «беркутовцами» пострадали депутаты Тернопольского областного и местных советов, не обошли своим вниманием так называемые стражи порядка и женщин», – утверждают «свободовцы».

В то же время в секторе общественных связей областного управления милиции сообщили УНИАН, что правоохранительные органы в сложившейся ситуации действовали в рамках действующего законодательства.

Согласно сообщению милиции, накануне коллегии Тернопольской ОГА и регионального комитета экономических реформ, которая должна была проходить в помещении Тернопольского национального экономического университета, одна из политических сил заявила о проведении возле учебного корпуса массового мероприятия политического характера, но судом были запрещены любые акции.

Как отмечается в сообщении сектора общественных связей областного управления МВД, «работники милиции, обеспечивая охрану общественного порядка на территории университета, руководствовались решением окружного административного суда. Около 70 человек, в том числе депутатов разных уровней, пытались прорваться внутрь помещения. Милиционеры предоставили возможность депутатам ВР беспрепятственно зайти внутрь, но пикетчики пошли на штурм входных дверей. Учитывая то, что могли быть сорваны мероприятия, запланированные в учебном заведении, работники милиции не впустили внутрь нарушителей общественного порядка».

Как сообщал УНИАН, сегодня представители ВО «Свобода» сорвали коллегию облгосадминистрации и регионального комитета экономических реформ с участием руководителя главного контрольного управления Администрации Президента Украины Александра Нефедова.

Часть «свободовцев» после пикета прорвалась с громкоговорителями на заседание коллегии, устроив митинг перед участниками коллегии и требуя от присутствующих руководителей областных и районных служб, учреждений, среди которых были и руководители правоохранительных органов, «отказаться от сотрудничества с преступниками, не терпеть унижений и позора со стороны коррупционеров и взяточников, приобщаться к защите интересов общины и восстановлению законности».

Также представители ВО «Свобода» осудили блокирование работы ТИК, из-за чего не могут приступить к работе 19 новых депутатов облсовета.

Из-за действий «свободовцев» заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский объявил заседание закрытым.