«Свобода» сорвала коллегию Тернопольской ОГА при участии гостя с Банковой

Как передает корреспондент УНИАН, сначала помещение Тернопольского экономического университета, в котором должно было состояться заседание, пикетировали представители ВО «Свобода». В руках они держали партийные флаги и плакаты с надписями «ПР і Хоптян воюють проти тернополян», «Геть пияка з Тернопільщини», «Хоптян=відкат», «ТВК повинна працювати».

Несмотря на то, что вход в помещение ТНЭУ блокировали около 30 правоохранителей, части «свободовцев» удалось прорваться на заседание, в частности в зал с громкоговорителями прорвались нардепы от ВО «Свобода» Олег Сиротюк и Михаил Головко, председатель областной организации ВО «Свобода» Владимир Стаюра, руководитель фракции ВО «Свобода» в облсовете Мария Чашка.

Они начали обвинять главу облгосадминистрации Валентина Хоптяна в блокировании работы ТИК, а также в просчетах в экономической и социальной политики в области.

«Тернопольщина – единственная область в Украине, которая год прожила без программы социально-экономического развития. Два года в облсовет не могут попасть новые депутаты, из-за этого сейчас не принимается бюджет области, не принимаются важные программы. И ответственный за это является Хоптян, который стоит за блокированием ТИК», – отметил в своем выступлении М.Головко.

Из-за того, что «свободовцы» не давали работать коллегии, для участия в которой прибыл начальник контрольного управления Администрации Президента Анатолий Балюк, заместитель главы облгосадминистрации Юрий Желиховский объявил заседание закрытым.

Сам В.Хоптян на коллегии так и не появился, хотя, по заявлениям представителей ВО «Свобода», он находился в университете, однако не вышел к пикетчикам.