Собчак ответила Табачнику, что он и плох совсем, и застрял

Об этом К.Собчак написала в twitter.

"Могилянка - лучший вуз Украины со своим мнением и свободомыслящими талантливыми студентами. Сравнение - ок. Табачник совсем плох, застрял где-то в году 2004, судя по тому, какое у него обо мне представление", - заявила К.Собчак.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Д.Табачник сравнил Национальный университет "Киево-Могилянская академия” с “российской светской львицей” в связи с проигранным академией иском о защите университетской автономии и современных стандартов высшего образования.

“Закончился, как всегда (суд - УНИАН), тем, чем и должен был закончиться. Это, в известной мере, своего рода хобби. Знаете, есть такая печально известная “российская светская львица”, которая ни петь, ни танцевать, ни играть на сцене не умеет. Но, вместе с тем, (инициирует – УНИАН) скандалы на любых светских тусовках, поддерживая к себе сомнительный уровень внимания. Ну, она из известной семьи, отец ее когда-то возглавлял и большой город и все такое. Некая Даша”, - сказал Д.Табачник.

На уточняющий вопрос журналистов, что, возможно, он имел в виду известную российскую деятельницу Ксению Собчак, Д.Табачник ответил, что не суть важно, как ее зовут.