Сегодня суд должен рассмотреть иск против Рыбака

Об этом сообщает пресс-служба "УДАР".

Как отмечают в партии, речь идет, в частности, о неперсональном голосовании провластных депутатов за освобождение от должности председателя НБУ Сергея Арбузова и назначение на эту должность Игоря Соркина во время пленарного заседания парламента 11 января 2013 года.

По теме: Рыбак не понимает, почему Кличко подал на него в суд

На предыдущем заседании Окружной админсуд принял решение объединить иск «УДАРа» с 15-ю аналогичными исками к председателю Верховной Рады, которые подали представители областных организаций партии.