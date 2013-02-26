Сегодня суд должен рассмотреть иск против Рыбака
08:55, 26 февраля 2013Политика
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В своем иске партия «УДАР» требует признать противоправными действия и бездействие спикера парламента во время голосований в Верховной Раде.
На Рыбака подали в суд
Об этом сообщает пресс-служба "УДАР".
Как отмечают в партии, речь идет, в частности, о неперсональном голосовании провластных депутатов за освобождение от должности председателя НБУ Сергея Арбузова и назначение на эту должность Игоря Соркина во время пленарного заседания парламента 11 января 2013 года.
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На предыдущем заседании Окружной админсуд принял решение объединить иск «УДАРа» с 15-ю аналогичными исками к председателю Верховной Рады, которые подали представители областных организаций партии.
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