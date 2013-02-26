Эксперт назвал главный позитив саммита Украина-ЕС

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

Не нужно делать из этого саммита эпохальное событие, потому что саммит - это рабочий механизм выполнения соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, он должен быть еще в прошлом году - хорошо, что он состоялся сейчас. Но главное не декларации, главное конкретные действия - готовность двигаться дальше, давать соответствующие сигналы ЕС», - отметил Чалый.

«Этот саммит имеет символический сигнал, он показывает, что окно возможностей для Украины остается открытым, по крайней мере, на несколько месяцев - это первое. А во-вторых - этот саммит и планировался как таковой, что позволит на высоком уровне, в частности Президенту Украины со стороны руководителей ЕС, высказать конкретные вопросы, которые Украина должна сделать, и в том числе Президент Украины, проявив политическую волю, для того чтобы открыть путь к подписанию соглашения об ассоциации. Я напомню, что перед саммитом были встречи с президентами Польши и Словакии, и там были сигналы о резонансных уголовных делах, в частности, по Юрию Луценко. Поэтому, я думаю, за кулисами саммита, при личном разговоре, обсуждались проблемные вещи, по крайней мере для двух сторон. И в этом я вижу непосредственный позитив саммита, что была личная встреча с Президентом Януковичем», - заявил Чалый.