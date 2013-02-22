Яворивского «достала» реклама Таможенного союза (фото)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления "О запрещении политической рекламы Таможенного союза в Украине как носящей антигосударственный характер, противоречащей Конституции Украины и законодательству Украины".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Автором соответствующего проекта постановления, зарегистрированного 22 февраля, является народный депутат Владимир Яворивский (фракция «Батькивщина»).

В то же время текст проекта постановления о запрещении политической рекламы Таможенного союза в Украине пока отсутствует на сайте ВР.