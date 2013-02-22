Присяжнюк божится, что заявление об отставке не писал

Об этом А.Присяжнюк заявил в комментарии УНИАН.

“Эта информация - абсурд и полная бессмыслица. Никакого заявления я не писал. У меня не было никаких разговоров с Президентом на эту тему и никаких предложений оставить должность, чтобы баллотироваться в народные депутаты”, - сказал А.Присяжнюк.

Он сказал, что сейчас находится в заграничной командировке с целью наладить инвестирование отдельных программ, направленных на развитие Киевской области.

По информации некоторых СМИ, А.Присяжнюк якобы несколько месяцев назад написал заявление об увольнении.

Ранее, 3 февраля с.г., А.Присяжнюк уже опровергал слухи о намерении баллотироваться на перевыборах в Верховную Раду по 94-у избирательному округу в регионе.

Справка УНИАН. В.Янукович назначил А.Присяжнюка председателем Киевской ОГА 18 марта 2010 года.