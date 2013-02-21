Яценюк просит подписи ставить под заявлением о евроинтеграции, а не крестики

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что под заявлением о евроинтеграционных стремлениях Украины подписалось 155 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на брифинге.

По его словам, “уже собранно 155 подписей”. “Мы официально обратились к фракции Партии регионов, чтобы они подписались под заявлением”.

При этом он добавил, что попросили, чтобы не “ставили крестики, потому что часть из них крестиками может расписываться”.

А.Яценюк считает, что данное заявление с подписями должно стать свидетельствам того, кто конкретно из народных депутатов поддерживает европейскую интеграцию. “Подписание заявления о европейской интеграции является единственно легитимным решением, потому что только подписанное заявление даст возможность нашим европейским партнерам поверить в то, что действительно народные депутаты Украины хотят европейской интеграции”.

“Мы свою часть подписей собрали”, - подчеркнул А.Яценюк.

Он добавил, что теперь подписи должны поставить народные депутаты из фракции Партии регионов.