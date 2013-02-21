Завтра на Первом национальном утром и вечером - по 4 часа «диалогов» Януковича

Вместо очередного выпуска ток-шоу «Шустер live» Первый национальный завтра покажет повтор спецпроекта «Диалог со страной», который уже будет транслироваться там до того с 11-ти часов утра, пишет «Телекритика».

«Савик Шустер перешел на "Интер" неожиданно быстро. Редакционная группа еще будет решать, что будет в эфире вместо его программы. На этой неделе 22 февраля мы поставим вечером повтор спецпроекта "Диалог со страной"», - отметил в. и. обязанности генерального директора Александр Пантелеймонов.

По его словам, продолжительность спецпроекта будет примерно 3-4 часа.

Как известно, 22 февраля в 11 часов начнется проект «Диалог со страной», в котором президент Виктор Янукович по случаю третьей годовщины инаугурации общаться с гражданами страны. Проект покажут Первый национальный, «1+1», ICTV, «Украина», «Интер» и 5 канал.