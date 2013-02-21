Регионал: отпускать Тимошенко и Луценко раньше срока никто не собирается
Нардеп от ПР утверждает, что Тимошенко и Луценко не выпустят даже ради евроинтеграции.
Юлию Тимошенко и Юрия Луценко отпускать раньше срока, предусмотренного их приговорам никто не планирует, даже если это нужно для дальнейшей европейской интеграции Украины. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий.
«Когда они отсидят свой срок, тогда и выйдут на свободу», - заявил регионал.
«Я бы не хотел, чтобы на нашу страну давили извне. Мы готовы прислушаться, мы готовы ориентироваться. Но сейчас вопрос стоит не "когда выпустят"», - отметил Балицкий комментируя требование Европы об освобождении лидеров оппозиции.
«Европейский союз не требует выпустить конкретно этих, или тех, они требуют изменения законодательной базы, чтобы это не стало возможным в принципе», - добавил он.