В Киевсовете провели жеребьевку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, представителей общественности, которые примут участие в заседании, определила рабочая группа, которая работает над упрощением процедуры доступа в Киевсовет.

Накануне рабочая группа решила, что участие в пленарном заседании примут 15 граждан из подавших соответствующие заявки в Киевсовет, и по одному представителю общественности от каждой из 15 фракций и групп Киевсовета.

По состоянию на 20 февраля заявки на участие в пленарном заседании подали 68 представителей общественных организаций. Впрочем, двое представителей общественности - Игорь Луценко (ОО «Андріївсько-Пейзажна ініціатива») и Егор Соболев («ОС «Свідомо») отозвали свои заявки, информируют в Киевсовете.

Из 66 участников путем открытой жеребьевки были определены 15 человек. Еще четыре представителя общественности были поданы от фракций Киевсовета. Среди них повторной жеребьевкой определили 15 человек, которые будут присутствовать в зале пленарных заседаний, и четверых, которые будут находиться в кулуарах.

Как сказала заместитель городского председателя - секретарь Киевсовета Галина Герега, подобный механизм доступа общественности на пленарные заседания Киевсовета будет применяться, пока свою работу не завершит рабочая группа, которая согласует постоянный порядок доступа общественности на пленарные заседания.

«Мы выбрали максимально прозрачный и демократичный способ, чтобы определить те общественные организации, которые будут приглашены на пленарное заседание. В будущем мы сделаем эту процедуру еще более простой и удобной для граждан», - отметила секретарь Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля под зданием Киевсовета проходил митинг при участии около 400 представителей ВО «Свобода», «Батькивщины», «УДАРа» и общественных организаций. Их главным требованием был допуск на заседание Киевсовета.

Результатом переговоров митингующих с властью столицы стала договоренность о создании рабочей группы и наработке механизма допуска представителей общины столицы на заседания Киевсовета и донесения ими до депутатского корпуса мнения киевлян по тому или другому вопросу.

Уже прошли два заседания сессии Киевсовета при участии общественных активистов. На них были, в частности, утверждены бюджет Киева и Программа социально-экономического развития столицы на текущий год.