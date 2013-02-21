Суд по жалобе Луценко сделал перерыв на две недели

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня принял следственный судья Печерского райсуда Виктор Кицюк, удовлетворив таким образом ходатайство Ю.Луценко и его адвоката о предоставления времени для ознакомления с копиями материалов уголовного производства в Менской колонии, где отбывает наказание экс-министр.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты Ю.Луценко отложить рассмотрение жалобы экс-министра до момента изменения подсудности и рассмотрения Высшим спецсудом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, заявление в который было подано адвокатами вчера.

Объясняя свое ходатайство, адвокат Игорь Фомин сказал, что оно связано с тем, что в жалобе его подзащитного указывается именно нарушения, которые допустили судьи Печерского райсуда, а потому есть сомнения, что остальные их коллеги не будут предвзято относиться во время рассмотрения этой жалобы.

Сторона защиты просила отложить рассмотрение жалобы на неопределенное время, однако суд постановил сделать перерыв в заседании до 11.00 5 марта.

По мнению И.Фомина, “наверно, суд считает, что Высший спецсуд до 5 марта может определиться в территориальной подсудности, хотя это маловероятно, учитывая, что наша кассация на первый приговор не назначается к рассмотрению уже более полугода”.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Р.Кузьмина и следователя С.Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позже Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.