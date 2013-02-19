Немыря выиграл апелляцию по делу о деньгах «на пиар Тимошенко»

Апелляционный суд города Киева удовлетворил жалобу заместителя председателя партии "Батькивщина", народного депутата Григория Немыри на решение Подольского райсуда столицы, согласно которому он должен предоставить ассоциации «Украинский правозащитный альянс» информацию о происхождении средств, которыми якобы расплачивался за пиар экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Апелляционную жалобу Немыри Г.М удовлетворить. Решение Подольского суда от 5 декабря 2012 года отменить. В удовлетворении всех исковых требований «Украинского правозащитного альянса» отказать», - говорится в решении суда, которое зачитала председательствующая по делу судья Елена Кабанченко.

По словам защитника Г.Немыри Николая Титаренко, "решением Подольского суда были нарушены Конституция Украины и законодательство нашего государства".

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2012 года Подольский районный суд Киева по иску «Украинского правозащитного альянса» признал деятельность бывшего вице-премьер-министра Украины Г.Немыри противоправной и обязал его предоставить информацию по запросам альянса относительно происхождения средств, потраченных на пиар Ю.Тимошенко.

Ранее Н.Титаренко сообщал, что Генеральная прокуратура по заявлению председателя «Украинского правозащитного альянса» Сергея Демченко рассматривает дело, в рамках расследования которого Г.Немырю вызывают на допросы в прокуратуру, тем самым препятствуя ему осуществлять деятельность народного депутата Украины и исполнять обязанности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.