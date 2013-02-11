Власенко: Тимошенко сегодня определится с позицией по делу Щербаня

«Мы обсудили определенные вещи, мы обменялись мнениями и информацией и взяли перерыв до понедельника для того, чтобы подумать о том, каким образом действовать в данной ситуации... Юлия Владимировна примет решение в понедельник, 11 февраля», — сказал Власенко.

При этом он отметил, что считает решение судьи Оксаны Царевич, обязывающее Государственную пенитенциарную службу обеспечить доставку Тимошенко в Апелляционный суд Киева 13 января, «абсолютно незаконным».

«Я считаю, что данное решение судьи Царевич является абсолютно незаконным, поскольку оно нарушает целую кучу норм нового УПК... В частности, статья 135 говорит о том, что если лицо болеет или находится на лечении, то оно не должно принимать участие в следственных или судебных действиях. И защита об этом говорила неоднократно: определитесь, если вы считаете, что Тимошенко здорова, принимайте соответствующее решение, но если вы не можете такого решения принять, то нужно с этим (с тем, что Тимошенко больна, — ред.) согласиться и признать, что есть статья 135 Уголовного процессуального кодекса. Спекуляции вокруг этого не нужны», — сказал Власенко.

Кроме того, Власенко отметил, что в связи с эскалацией ситуации по делу об убийстве Щербаня значительно усилилось давление на него как на защитника Тимошенко.

«В связи со значительным усилением давления на меня со стороны правящего режима мы приняли решение усилить меры безопасности. Все заседания и обсуждения с группой адвокатов Юлии Владимировны мы сейчас проводим исключительно в защищенном спецкомплексе на Туровской. После нескольких попыток отравить меня я теперь употребляю только ту пищу, которую приготовил сам. Также было принято решение, и Тимошенко его поддержала, что меня будет постоянно сопровождать личная охрана Юлии Владимировны. Эти меры обоснованы: сегодня вокруг моего дома появились сотрудники СБУ в костюмах мультипликационных медведей, которые под видом раздачи рекламной продукции ведут негласное наблюдение за мной. В этом есть и элемент психического давления – так власть демонстрирует, что просто откровенно издевается над главным защитником Тимошенко», - подчеркнул политик.

«Мне точно известно, что к операции по устранению меня привлечены не только Банковая, прокуратура и МВД, но также МЧС и министерство доходов и сборов, которое пытается лишить меня любых источников финансирования. В связи с этим я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нахожусь в нормальном психологическом состоянии и не собираюсь покончить жизнь самоубийством», - добавил Власенко.

Как сообщалось, 7 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Царевич частично удовлетворила ходатайство Тимошенко и перенесла проведение следственных действий по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня по просьбе экс-премьера на 13 февраля. Царевич также обязала ГПтСУ обеспечить доставку Тимошенко на судебное заседание в Апелляционный суд Киева.