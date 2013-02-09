СМИ: У Табачника исказили факты, объясняя отсутствие в ВНО Бандеры и Шухевича
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины исказило факты, заявляя, что имена политических деятелей Степана Бандеры и Романа Шухевича были изъяты из тестов внешнего независимого оценивания еще в 2012 году.
Об этом газете "Зеркало недели. Украина" 9 февраля заявил директор Центра образовательного мониторинга Павел Полянский.
"Это передергивание фактов. В тестах их действительно не было, а в программе, и, соответственно, в банке заданий - были. Просто не все задания из запасников попадают в тест", - сказал он.
Как выяснилось, подготовкой программы на этот год занималась рабочая группа под руководством члена-корреспондента НАПН, профессора Елены Пометун.
По словам Е.Пометун, группа разработала другую программу, о чем есть соответствующий протокол, подписанный и составленный еще в августе 2012 года. Все документы были переданы в Минобразования, и дальше их судьбой участники группы не интересовались.
"Мы видели новый, исправленный вариант. Он появился еще в ноябре. Никаких заявлений не делали, потому что к этому отношения уже не имеем", - пояснила Е.Пометун.
Как сообщал УНИАН, 25 января Министерство образования и науки, молодежи и спорта подтвердило, что в перечне персоналий в программе тестов ВНО-2013 по истории Украины нет имен С.Бандеры и Р.Шухевича.
При этом в министерстве заявили, что в прошлогодних тестовых заданиях имена вышеуказанных политических деятелей также отсутствовали.