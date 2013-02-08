Авторы программы ВНО по истории заявляют, что у Табачника ее сфальсифицировали

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко направил официальное обращение Генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации нынешней программы внешнего независимого оценивания по истории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

Как отмечается в сообщении, «как стало известно широкой общественности благодаря публикации члена рабочей группы Минобразования по разработке программы ВНО по истории Украины профессора Елены Пометун, разработанная этой рабочей группой программа была сфальсифицирована. В результате фальсификации из программы были изъяты фамилии известных фигур украинской истории, деятельность которых была направлена на формирование национального самосознания украинского народа и создания им Украинского государства».

По словам В.Кириленко, «характер изменений, которые внесены фальсификаторами, говорит не только об их политической направленности, но и прямо указывает на то, что целью фальсификаторов является подведение к мысли о якобы ошибочности выбора украинского народа жить в собственном независимом государстве».

«Понятно, что такие масштабные фальсификации не могли произойти без соответствующих указаний министра Табачника», - заявил председатель профильного комитета ВР.

*** 7 февраля в 2013 г. газета «Високий замок» написала, что специалисты, разрабатывавшие программу ВНО-2013 по истории Украины, не «подписываются» под тем, что в результате получилось. По словам руководителя рабочей группы, создававшей программу, Е.Пометун, утвержденный документ отличается от того, который они разработали. Все изменения внесли без ведома авторов. «Все правки в программе сделали работники УЦОКО и Министерства образования», - заявила Е.Пометун.

«Наша группа состояла из восьми человек: научные работники, учителя и работники Института инновационных технологий и содержания образования, - рассказала Е.Пометун. - Созвали нас еще в 2011 году, и программа, которую мы создали, действовала во время тестирования-2012. В августе 2012 года Украинский центр оценивания качества образования обратился с просьбой внести некоторые правки в программу. Мы собрались 27 августа и сделали ряд технических правок: карты подавать так-то, эту информацию уточнить, доработанную программу передали в Институт инновационных технологий и развития образования. После этого документ больше не видели. Институт, в свою очередь, должен был передать текст министерству, а уже оттуда он должен был поступить в Украинский центр оценивания качества образования. Интересно то, что передача происходила больше двух месяцев. Ведь на сайте центра программа появилась только 8 ноября. Напрашивается мысль, что кто-то над ней работал. Увидев окончательный вариант, я предупредила, что могут быть проблемы: ведь документ не отвечает тому, который утвердила рабочая группа. Мне ответили, что это не мое дело. Но вдруг именно нас начинают обвинять в изменениях. Так и сказали: «Это же вы так написали». Но я не могла такого писать, я автор практически всех программ по истории Украины времен независимости».

По словам Е.Пометун, «программу не просто порезали. Там, кроме фамилий, достаточно много правок. Слово «Галичина» во всем тексте заменили на Западноукраинские земли, везде сняли словосочетания «национальная идея», «национальное движение». Этих правок - больше тридцати, это даже не изменения, а вредительство, - программа приобрела абсолютно антиукраинское звучание, дети же должны это выучить».

«На всю Украину очернили мое имя, - отметила Е.Пометун. - Единственное, что я могу сделать в этом случае, — это распространить информацию, которой владею. Когда начался скандал, мне на почту аноним выслал отрывки переписки между чиновником Минобразования и Украинским центром оценивания качества образования, из которого видно, как именно происходили изменения».

Напомним, в январе с.г. в СМИ появилась информация, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло имена Степана Бандеры и Романа Шухевича из перечня лиц, о которых нужно знать, чтобы сдать нынешнее независимое оценивание по истории Украины. Их заменили именами Николая Щорса и Юрия Пятакова.

25 января в Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины заявили, что имена С.Бандеры и Р.Шухевича в прошлогодних тестовых заданиях по истории Украины также отсутствовали.

Представители оппозиционных сил заявили, что инициатива Минобразования направлена “на уничтожение национальной памяти украинского народа, и непременно спровоцирует обострение противостояния в обществе».