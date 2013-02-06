Экс-министр Таджикистана, задержанный в Борисполе, убежища не просил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Беларуси, Молдове и Украине Олдрих Андрысек. «Я в первый раз слышу об его задержании», - сказал он.

По словам О.Андрысека, существует процедура, согласно которой пограничники обязаны сообщить в управление, если задержанный просит предоставить ему убежище.

В то же время, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Виктор Шейбут отметил, что в их службе также нет такой информации. «Никакого официального обращения еще не было», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан гражданин Таджикистана 1949 года рождения, который 16 лет находился в розыске за совершение ряда преступлений. Решается вопрос о его экстрадиции.

По данным СМИ, задержанным является бывший премьер-министр Таджикистана А.Абдуллоджонов, который был оппонентом Президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года.

Задержание произошло, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США.

На родине А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году.

По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

В течение последнего десятилетия А.Абдуллоджонов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.