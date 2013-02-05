Блокирование ВР: оппозиция распределила роли между фракциями

Как передает корреспондент УНИАН, президиум парламента заняли народные депутаты от фракции партии “УДАР”.

Дверь, через которую входят в президиум ВР, блокируют народные депутаты из фракции ВО “Свобода”, а трибуну парламента блокируют депутаты из фракции “Батькивщина”.

Депутаты из фракции “УДАР” одеты в красные футболки с надписью “Голосуємо особисто” и с названием партии. У других представителей оппозиции на левой руке желто-голубые повязки.

Некоторые депутаты от оппозиции листают экземпляр Конституции Украины, который находится на подставке возле трибуны парламента.

Как известно, сегодня должно состояться открытие второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

На центральном балконе ВР разместился хор им. Веревки, который обычно на открытии сессии исполняет Гимн Украины.