Самолет Медведева не смог сесть в Москве

Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник у Медведева было запланировано совещание с вице-премьерами в подмосковных Горках, однако мероприятие не состоялось.

"По погодным условиям самолет с премьер-министром не сел (в московском аэропорту)", - сказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Медведев должен был прилететь в Москву из Сочи.

Окончательное решение о посадке самолета, уходе на второй круг или на запасной аэродром принимает командир воздушного судна.