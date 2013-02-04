Самолет Медведева не смог сесть в Москве
15:55, 04 февраля 2013Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не смог приземлиться в Москве из-за погодных условий.
Совещание не состоялось...
Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник у Медведева было запланировано совещание с вице-премьерами в подмосковных Горках, однако мероприятие не состоялось.
"По погодным условиям самолет с премьер-министром не сел (в московском аэропорту)", - сказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Медведев должен был прилететь в Москву из Сочи.
Окончательное решение о посадке самолета, уходе на второй круг или на запасной аэродром принимает командир воздушного судна.
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