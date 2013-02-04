В ПР прокомментировали победу ее кандидатов на выборах на Буковине
Высокий результат, который показали представители Партии Регионов на промежуточных выборах на Буковине, свидетельствует, что люди доверяют работе власти.
Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Иван Попеску, комментируя то, что в Черновицкой области на промежуточных выборах в облсовет представители Партии Регионов опередили оппозиционных кандидатов.
«То, что представители Партии Регионов на промежуточных выборах показали такой хороший результат, свидетельствует о том, что на местах люди устали от политиканства, которое им навязывает оппозиция», - уверен депутат.
«То, что Партия Регионов и ее представители пользуются доверием людей показывает и то, что областная организация ПР хорошо подошла к отбору кандидатов в депутаты, и то, что местная власть пытается решать проблемы, с которыми сталкиваются люди», - уверен он.
«Этот показатель доказывает, что Партия Регионов на местах работает эффективно», - резюмировал он.
Напомним, 3 февраля 2013 года на Буковине прошли довыборы в Черновицкий облсовет по двум округам - в Черновцах и в райцентре - Кицмань.