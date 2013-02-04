В ПР прокомментировали победу ее кандидатов на выборах на Буковине

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Иван Попеску, комментируя то, что в Черновицкой области на промежуточных выборах в облсовет представители Партии Регионов опередили оппозиционных кандидатов.

«То, что представители Партии Регионов на промежуточных выборах показали такой хороший результат, свидетельствует о том, что на местах люди устали от политиканства, которое им навязывает оппозиция», - уверен депутат.

«То, что Партия Регионов и ее представители пользуются доверием людей показывает и то, что областная организация ПР хорошо подошла к отбору кандидатов в депутаты, и то, что местная власть пытается решать проблемы, с которыми сталкиваются люди», - уверен он.

«Этот показатель доказывает, что Партия Регионов на местах работает эффективно», - резюмировал он.

Напомним, 3 февраля 2013 года на Буковине прошли довыборы в Черновицкий облсовет по двум округам - в Черновцах и в райцентре - Кицмань.