У Азарова надеются, что денег на выплаты по решениям ЕСПЧ хватит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий.

“В бюджете на этот год прописано 85 млн. грн на выполнение решений Европейского суда”, - сказал Н.Кульчицкий. Он отметил, что в 2012 году средств на выплату компенсаций было выделено 40 млн. грн. “И я надеюсь, что этих денег будет достаточно. У нас однажды была ситуация, когда денег было недостаточно. Мы дополнительно обращались в Кабинет министров и эти средства нам были выделены”, - подчеркнул Н.Кульчицкий.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на статистические данные за 2012 год, обнародованные президентом Европейского суда по правам человека Дином Шпильманом, в 2012 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) находилось 10 тыс. 450 дел по жалобам граждан Украины - 8,2% всех дел, рассматриваемых судом в прошлом году.

Таким образом Украина заняла четвертое место по количеству дел против нее, находившихся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на сентябрь 2012 года за 15 лет действия для Украины Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод во исполнение решений Европейского суда по правам человека Украина выплатила истцам 127 млн. 953 тыс. 689,32 грн. денежной компенсации.

17 января 2013 года ЕСПЧ обнародовал 211 решений по жалобам к Украине. Согласно этим решениям, государство должно выплатить гражданам более 1,1 млн. евро (11,7 млн. грн).