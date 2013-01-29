Представитель матери Гонгадзе, скорее всего, не будет обжаловать приговор Пукачу

Представитель интересов матери журналиста Георгия Гонгадзе Леси Гонгадзе в суде Андрей Федур, вероятнее всего, не будет подавать апелляцию на приговор Печерского райсуда Киева о признании виновным экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе, поскольку не верит в объективность и непредвзятость судебного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после оглашения приговора А.Пукачу.

"Я, скорее всего, не буду подавать апелляцию, так как я не верю в объективность и непредвзятость этого дела", - сказал он возле здания Печерского райсуда Киева.

Адвокат также выразил мнение, что суд не полностью исследовал мотивы А.Пукача.

"В некоторой степени скептически отношусь к этому приговору. Я так и не понял во время рассмотрения дела в суде, какой же мотив действий Пукача: или он лично имел желание убить Гонгадзе, или ему кто-то заказал это убийство: по этому поводу, на мой взгляд, подробно исследованы судом обстоятельства не были", - подчеркнул А.Федур.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукач Печерским райсудом Киева был осужден к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Г.Гонгадзе.

После оглашения приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним будут сидеть Леонид Кучма и Владимир Литвин.

В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, А.Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

В то же время, в коротком комментарии журналистам после судебного заседания, А.Пукач сказал: «Я все рассказал во время следствия и во время суда, но правду в этом суде хотел знать только Федур (адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе – УНИАН). Ни Мельниченко из Америки, ни Пискун, а именно Федур. Поэтому спросите о мотиве (убийства Г.Гонгадзе - УНИАН) у Литвина и Кучмы».