Протестующие ушли с Банковой, не дождавшись выполнения требований
11:38, 22 января 2013Политика
2787 0
Активисты, в понедельник приковавшие себя к забору возле Администрации Президента на Банковой, прекратили свой "уличный протест".
Нардепы убедили протестующих расковаться / Фото Андрея Шевченко
Об этом в своем Twitter написал нардеп Андрей Шевченко.
"Только мы с Тарасюком освободили ребят. Ливинский забрал их в тепло", - написал он.
"Ребят удалось убедить, что их здоровье важнее. Мы с Борисом Тарасюком перерезали цепи. Ребята уже в тепле", - рассказал Шевченко.
Он также написал, что депутаты разделяют требования активистов. "Будем добиваться их выполнения. Но не ценой здоровья патриотов", - написал нардеп.
Как известно, в понедельник активисты приковали себя рядом с АП и заявили, что уйдут с Банковой лишь тогда, когда их требования будут выполнены, или их заберет скорая или "Беркут".
Во вторник утром одного из активистов забрала "скорая" из-за переохлаждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter