Протестующие ушли с Банковой, не дождавшись выполнения требований

Об этом в своем Twitter написал нардеп Андрей Шевченко.

"Только мы с Тарасюком освободили ребят. Ливинский забрал их в тепло", - написал он.

"Ребят удалось убедить, что их здоровье важнее. Мы с Борисом Тарасюком перерезали цепи. Ребята уже в тепле", - рассказал Шевченко.

Он также написал, что депутаты разделяют требования активистов. "Будем добиваться их выполнения. Но не ценой здоровья патриотов", - написал нардеп.

Как известно, в понедельник активисты приковали себя рядом с АП и заявили, что уйдут с Банковой лишь тогда, когда их требования будут выполнены, или их заберет скорая или "Беркут".

Во вторник утром одного из активистов забрала "скорая" из-за переохлаждения.

Украинская правда