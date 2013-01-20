Добкин ждет, когда исчезнут «редкие представители фауны» - Тягнибок и Фарион
20:47, 20 января 2013Политика
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Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин назвал "свободовцев" "редкими представителями фауны".
Добкина беспокоят "свободовцы"
В своем Twitter он опубликовал ссылки на информацию о том, что ВО "Свобода" обжалует решение Харьковского облсовета, которая одобрила проект соглашения между Украиной, компанией Shell и ООО "Надра Юзовская" о распределении углеводородов, которые будут добываться на Юзовской площади, пишет Украинская правда.
"По словам Игоря Швайки, разработка скважин альтернативного газа может привести к уничтожению редких видов флоры и фауны", - процитировал Добкин информацию.
"Когда уже эти редкие представители фауны - тягнибок, фарион и другие швайки исчезнут?", - прокомментировал он.
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