На День Соборности в Киеве предусмотрены только официальные мероприятия

03:03, 19 января 2013
Политика
1562 0

День Соборности Украины и День Свободы в Киеве отметят возложением цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому и торжествами в Национальном дворце искусств “Украина”.

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины, 22 января 2012 г.

Об этом УНИАН сообщила директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.

“22 числа состоятся мероприятия с возложением цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также официальные общегосударственные мероприятия с участием руководства пройдут в национальном дворце “Украина”. Никаких других мероприятий на городском уровне или общегосударственном не предусматривается”, - сказала М.Хонда.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января определен как День Соборности и Свободы Украины. До этого День Свободы отмечался в Украине 22 ноября согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко, подписанному 19 ноября 2005 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter