На День Соборности в Киеве предусмотрены только официальные мероприятия

Об этом УНИАН сообщила директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.

“22 числа состоятся мероприятия с возложением цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также официальные общегосударственные мероприятия с участием руководства пройдут в национальном дворце “Украина”. Никаких других мероприятий на городском уровне или общегосударственном не предусматривается”, - сказала М.Хонда.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января определен как День Соборности и Свободы Украины. До этого День Свободы отмечался в Украине 22 ноября согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко, подписанному 19 ноября 2005 года.