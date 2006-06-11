Феодосийский кризис придумали российские турагенства?

“Нагнетанием ситуации вокруг международных военных учений пользуются российские туристические агентства, ведь идет серьезная конкуренция за свои курорты”, - заявил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО в эфире программы “Звуки жизни. Действующее лицо” - совместный проект радио «Свобода» и «Нашего радио» 10 июня.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, он сказал: «Мы были вынуждены перенести учения. Могу сказать, что мы планируем проведение учений “Тугой узел – 2006” только силами украинских Воздушных Сил. Это хуже, потому что не позволит отработать вопросы взаимодействия. Офицеры и генералы разочарованы, летчики разочарованы. Их разочарование возвращается в Верховную Раду Украины, которая не приняла соответствующего решения, и это очень печально».

Говоря о ситуации с подготовкой к проведению учений “Си Бриз-2006”, А.ГРИЦЕНКО отметил, что в том, что сейчас происходит в Крыму, в действительности виновны, во-первых, местные органы власти, которые оказались неадекватными тем задачам, которые они должны решать, и, во-вторых, те политические силы, которые не смогли попасть в парламент, но закрепились в местной власти и сейчас пытаются экстремистскими действиями взять реванш.

«Если говорить о том, как военные учения влияют на курортный сезон, то исключительно положительно, - отметил министр. - Потому что в ходе военных учений в порт заходят иностранные военные корабли, на них проходят “дни показа”, когда и взрослые, и дети могут зайти на борт и посмотреть. Это дополнительный ресурс, который привлекает внимание туристов».

По словам А.ГРИЦЕНКО, свыше 200 американцев жили закрытыми в санатории в Феодосии и не могли выйти в город из-за того, что местная власть и некоторые политические силы это блокируют. «Каждый из них за эти дни потратил бы тысячу долларов на сувениры, подарки, кафе и рестораны. Если умножить 1000 долларов на количество этих людей, то это миллион гривен для местного бюджета Феодосии. Было бы и больше, если бы было нормальное отношение к учениям», - сказал он.

«Нагнетание ситуации невыгодно Украине. А то, что им пользуются российские туристические агентства – это понятно, ведь идет серьезная конкуренция за свои курорты. Эта шумиха и элемент нестабильности, который раздувается, влияет негативно не только на курортный сезон, но и на экономику Украины в целом», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, около двух недель жители Феодосии и представители политических сил блокируют порт, куда зашел американский корабль «Эдвантидж». На борту корабля – спецтехника, оборудование, подготовленное для совершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины, а также оружие для международных военных учений «Си Бриз 2006» в Крыму.

Сегодня и завтра американское инженерно-строительное подразделение в составе 225 человек покидает Украину. В конце мая они прибыли в Украину для подготовки Старокрымского полигона ВМС Украины к военным учениям «Си Бриз-2006», но двухнедельный срок их призыва завершился.