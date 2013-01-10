Адвокат: Тимошенко своей акцией борется за права всех украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк, говоря о мотивах начала акции протеста.

“Этот протест не является протестом против нарушения личных прав Тимошенко. Таким образом она дает понять, что можно бороться с произволом. Она показывает, как это можно сделать. Это борьба за права каждого гражданина Украины и, к сожалению, только таким образом Юлия Владимировна может показать, что это реально, и может заставить власть выполнять закон”, - подчеркнул А.Плахотнюк.

По его словам, толчком к началу акции протеста стало то, что перед Новым годом на харьковских телеканалах опять был показан видеоролик ее палаты и процедурной комнаты, то есть продолжились те действия, против которых она протестовала раньше.

По его словам, Ю.Тимошенко не зайдет в свою палату, пока не будут сняты видеокамеры, и пока из палаты не будет выведен тюремный охранник. Адвокат возмутился тем, что охранник круглосуточно находится рядом с Ю.Тимошенко. По его словам, охранник сидит на стуле рядом с кроватью Ю.Тимошенко, даже тогда, когда она спит. А.Плахотнюк подчеркнул, что Ю.Тимошенко готова оказывать физическое сопротивление попыткам вернуть ее в больничную палату.

А.Плахотнюк подчеркнул, что Ю.Тимошенко считает себя заложником политических террористов, а не осужденной. Поэтому, по его словам, она имеет право на такую акцию протеста.

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Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича, обнародованном адвокатом экс-премьера Сергеем Власенко, Ю.Тимошенко говорит об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий.

Она заявляет, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”.

Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд, а также не намерена возвращаться в палату, пока там будут видеокамеры, и не позволит проводить личный досмотр и обыски ее вещей.

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9 января прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин заявил о незаконности и противоправности акции неповиновения Ю.Тимошенко. "Я глубоко убежден, что акт неповиновения является капризом Юлии Владимировны, который направлен на формирование ошибочного общественного мнения о том, что якобы имели место нарушения прав Юлии Владимировны. Второй момент - это всячески затянуть судебное заседание, судебный процесс, затянуть время пребывания Юлии Владимировны в больнице, а также сделать все возможное, чтобы был ослаблен режим отбывания наказания”, - сказал Г.Тюрин.