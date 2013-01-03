Турчинов не исключает досрочных выборов в 2013

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Украинская правда.

"В случае, когда безумное сползание Украины в пропасть не закончится, я не исключаю, что 2013 год может снова стать переломным годом для страны, когда состоятся внеочередные парламентские и президентские выборы, чтобы сформировать власть, которая спасет страну", - сказал он.

По словам Турчинов, с начала 2000-х годов в Украине не было ни одной задержки выплат зарплат для бюджетников и пенсий. "Сейчас снова возвращаются те страшные времена, когда месяцами не выплачивают зарплату", - отметил он.

Также, комментируя последние экономические инициативы власти, например, о введении налога на обмен валюты, Турчинов сказал:

"Я не исключаю, что еще несколько подобных новаций, и не будет этого правительства, не будет этой власти. И, безусловно, Украина предстанет перед ситуацией - с одной стороны нас доведут до дефолта, до международной изоляции, с другой стороны придется полностью проводить обновление власти".