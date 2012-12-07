Азаров: налог на валюту может не понадобится

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер Live.

В частности, комментируя возникшую панику в связи с намерением Национального банка ввести 15% сбор на продажу валюты, Н.Азаров сказал: "Это психология любого нормального человека, абсолютно верно. Целый ряд мер, о которых сейчас очень много говориться, он будет абсолютно ненужным, если мы спокойно отнесемся к тому, что я говорю. Что валютных резервов в стране достаточно, что курс валюты будет стабильным. Вот в это надо поверить и тогда, вот те меры о которых сейчас очень много говорят не будут нужны".

В то же время Н.Азаров отметил, что его правительство в 2010 году либерализировало валютный рынок.