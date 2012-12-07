Азаров: налог на валюту может не понадобится
Доверие населения к тому, что правительство обеспечит стабильный курс гривны, сделает ненужным налог на продажу валюты.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер Live.
В частности, комментируя возникшую панику в связи с намерением Национального банка ввести 15% сбор на продажу валюты, Н.Азаров сказал: "Это психология любого нормального человека, абсолютно верно. Целый ряд мер, о которых сейчас очень много говориться, он будет абсолютно ненужным, если мы спокойно отнесемся к тому, что я говорю. Что валютных резервов в стране достаточно, что курс валюты будет стабильным. Вот в это надо поверить и тогда, вот те меры о которых сейчас очень много говорят не будут нужны".
В то же время Н.Азаров отметил, что его правительство в 2010 году либерализировало валютный рынок.