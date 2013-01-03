ЦИК зарегистрировала трех новых депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, депутатский мандат получили бывший министр здравоохранения Юрий Поляченко (№ 76 по списку), депутат Верховной Рады Украины шестого созыва Александр Зац (№ 77) и Юрий Благодир (№ 78) - бывший советник экс-председателя парламента Владимира Литвина.

Ю.Поляченко, А.Зац и Ю.Благодир попали в парламент в связи с переходом ранее зарегистрированных депутатов на работу в правительство Украины.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации 445 народных депутатов, избранных на парламентских выборах 28 октября.

ЦИК признал избранными 445 из 450 народных депутатов из-за невозможности установить результаты выборов в пяти одномандатных избирательных округах в связи с нарушениями законодательства во время подсчета голосов. В частности, депутатские мандаты получили 225 депутатов, которые избирались по партийным избирательным спискам, и 220 мажоритарщиков.

Согласно официальным результатам выборов народных депутатов 28 октября, Партия регионов получила 72 депутатских мандата, ВО ”Батькивщина” – 62, партия ”УДАР” – 34, Коммунистическая партия Украины – 32, ВО ”Свобода” – 25. Кроме того, в новый состав парламента вошли 220 депутатов, которые были избраны в одномандатных избирательных округах как выдвиженцы политических партий или самовыдвиженцы.

После формирования Президентом Украины Виктором Януковичем состава Кабинета министров, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов Николая Азарова, назначенного премьер-министром, Дмитрия Табачника (министр образования) и Александра Лавриновича (министр юстиции). В то же время в парламенте не хватило голосов для досрочного прекращения полномочий народного депутата Игоря Прасолова, назначенного министром экономического развития и торговли. За соответствующее решение проголосовали всего 220 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент еще дважды пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса, однако ни разу не хватило необходимого количества голосов.