Азаров собирает министров

Сегодня состоится заседание Кабинета министров.

Сегодня, 3 января, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины. Как сообщается на Правительственном портале, начало заседания в 10.00. Место проведения: Дом правительства. Вход (только по паспортам) с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 6-й этаж. Во время заседания правительства планируется брифинг председателя Государственной регистрационной службы Леонида Ефименко.

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