Азаров собирает министров
08:44, 03 января 2013Политика
2066 0
Сегодня состоится заседание Кабинета министров.
Кабмин соберется на заседание
Сегодня, 3 января, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.
Как сообщается на Правительственном портале, начало заседания в 10.00.
Место проведения: Дом правительства. Вход (только по паспортам) с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 6-й этаж.
Во время заседания правительства планируется брифинг председателя Государственной регистрационной службы Леонида Ефименко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter