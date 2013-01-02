У Азарова рассказали, чем Кабмин займется на первом заседании

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно повестке дня, во время заседания правительство рассмотрит внесение изменений в Закон Украины „О Кабинете министров Украины”; внесение изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций; внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности акционерных обществ.

Также Кабмин рассмотрит План мероприятий по реализации в 2013 году положений Стратегии государственной кадровой политики на 2012 – 2020 годы; установление надбавок к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн; изменения к Таможенному кодексу Украины.

Правительство также рассмотрит другие вопросы.