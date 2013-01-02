Азаров надеется, что Euronews будет рассказывать об Украине беспристрастно

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер-министр Украины отметил, что «Euronews» в течение этих лет окреп, расширил свою аудиторию. Благодаря высокому профессиональному мастерству коллектива канал стал одним из самых популярных мировых средств массовой информации.

Н.Азаров отметил внимание канала “Euronews” к событиям, которые происходят в Украине, а также то, что начата трансляция передач на украинском языке.

«Мы высоко ценим основополагающие принципы демократии – свободу слова и независимость средств массовой информации, мы открыты для общения и возлагаем большие надежды на объективность представителей ведущего мирового информационного канала», - заметил Н.Азаров в своем поздравлении.

Он выразил уверенность, что новаторские идеи, подходы и стратегии, которые реализуются каналом, будут способствовать дальнейшему росту его популярности. «Сотни миллионов зрителей с Вашей помощью будут получать полную и беспристрастную информацию о мировых событиях», - отметил Н.Азаров, обращаясь к сотрудникам канала «Euronews», и пожелал им творческого вдохновения, добра и счастья.