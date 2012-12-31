Фарион сделала Азарову подарок (фото)

Народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион поздравила премьер-министра Украины Николая Азарова с Рождеством и послала ему в подарок свою монографию о языковой норме.

Об этом свободовка сообщила.на своей странице в Фейсбук.

«Как и обещала, отправила премьер-министру свою монографию «Языковая норма: уничтожение, поиск, возобновление», созданную на основе письменной и устной речи политиков, чиновников и публичных лиц на протяжении последних пяти лет.

С Рождеством Николай Янович. Следует помнить, что мудрым является вовсе не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто хочет и может их исправлять. Все мы semper tiro. Пусть нам везет в познании глубин языка как народа на протяжении всех дарованных лет», - пожелала Фарион.