Прокуратура обязала милицию охранять Гостиный двор

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры столицы.

Как отмечается в сообщении, по данным Подольского райуправления милиции, на протяжении последних нескольких дней к ним поступило 14 заявлений как от активистов общественной организации, которые выступают против застройки, так и от представителей организации, которая проводит реставрационные работы в Гостином дворе.

В представлении прокуратура требует обеспечить общественный порядок и не допустить возможных конфликтных ситуаций на территории Гостиного двора.

Как сообщалось, в Киеве возобновилось противостояние застройщиков и активистов, которые выступают против реконструкции Гостиного двора.

По словам защитников здания, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные и вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападавшие применили слезоточивый газ.

По словам пострадавших, милиция не приняла никаких мер в отношении нападавших.

В свою очередь директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярыч 20 декабря заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора, а также уточнил, что никаких пристроек к зданию не будет.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября с.г., согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты начали акцию протеста. Строительство очередного торгового центра, тем более в историческом здании, киевляне считают нецелесообразным.