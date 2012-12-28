Янукович объявил 2013-й Годом детского творчества

В указе Кабинету министров поручается разработать и утвердить планы по проведению Года детского творчества. Ряд заданий получили и областные государственные администрации и профильные министерства.

”По убеждению главы государства, 2013 год должен стать толчком для развития и модернизации внешкольного образования, создания эффективной системы выявления и реализации талантов детей, их творческих, интеллектуальных и спортивных достижений, совершенствования воспитательной работы с детьми и организации содержательного дошкольного досуга для детей в Украине”, - сказал Ю.Павленко.

Детский омбудсмен отметил, что в последние годы уровень охватывания детей в системе дошкольного образования не растет и составляет 37-40% от общего количества детей, причем меньше всего - во Львовской области (21%).

Ю.Павленко отметил, что эксперимент о переводе дошкольного образования на финансирование местных бюджетов себя не оправдал и здесь нужно принимать соответствующее решение.

По его словам, Президент убежден, что в течение 2013 года нужно принять ряд решений, в том числе и на законодательном уровне, по улучшению ситуации в этой сфере. Президент считает целесообразным, чтобы правительство пересмотрело целевую социальную программу развития дошкольного образования до 2014 года.