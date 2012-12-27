Депутат ушел с новогоднего корпоратива "Батькивщины" в знак протеста
06:45, 27 декабря 2012Политика
5525 0
Депутат от "Батькивщины" Александр Бригинец ушел с новогоднего корпоратива партии в знак протеста проведения мероприятия одновременно на украинском и русском языке.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сейчас проходит корпоратив "Батькивщины", который я вынужден оставить в знак протеста. Ничего незаконного - просто он ведется на двух языках. Я надеялся, что это удивит и лидера фракции Арсения Яценюка, оказывается он был в курсе, у него были свои оправдания и объяснения. Не имею ничего против русского, но не на мероприятии фракции, которая отстаивает украинский язык", - объяснил депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter