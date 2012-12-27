Депутат ушел с новогоднего корпоратива "Батькивщины" в знак протеста

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас проходит корпоратив "Батькивщины", который я вынужден оставить в знак протеста. Ничего незаконного - просто он ведется на двух языках. Я надеялся, что это удивит и лидера фракции Арсения Яценюка, оказывается он был в курсе, у него были свои оправдания и объяснения. Не имею ничего против русского, но не на мероприятии фракции, которая отстаивает украинский язык", - объяснил депутат.