В ВР решили, что закон о мирных собраниях все-таки требует «вдумчивости»

На заседании Комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений обсудили необходимость «вдумчивого завершения работы над законом о мирных собраниях, который вызвал серьезные дискуссии в парламенте 6 созыва».

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Комитета.

Как отмечается в сообщении, “по мнению членов Комитета, окончательная версия закона должна максимально учитывать европейскую практику и позиции гражданского общества”.

Председатель Комитета Валерий Пацкан («УДАР») сказал, что “у нас есть все возможности сделать Комитет реальным форпостом в защите прав и свобод украинский граждан”. “Верю, что это будет нашим общим – надпартийным – интересом”, - добавил он.

Первый заместитель председателя Комитета Андрей Шевченко («Батькивщина») отметил, что “целью для нашего Комитета должно стать расширение пространства свободы в Украине”. «Это работа на то, чтобы гражданин чувствовал себя свободно и настоящим хозяином», - добавил он.

На заседании комитета избраны председатели подкомитетов. В частности, подкомитет по правам человека возглавил Василий Самойленко (КПУ), по межнациональным отношениям – Иван Попеску (Партия регионов), по вопросам этнополитики и жертв политических репрессий – Мустафа Джемилев («Батькивщина»), миграционной политики и связей с зарубежными украинцами – Богдан Бенюк («Свобода»).