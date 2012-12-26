Азаров обещает продолжить выплаты «витиной тысячи»

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабмина.

По его словам, 3 млн граждан уже обратились за компенсационными выплатами.

«Это был и будет обусловленный работой экономики социальный прогресс. Не такой быстрый, как мы бы того желали, но стабильный прогресс… В следующем году компенсации будут продолжены», - сказал премьер-министр, не называя суммы, выделенной в бюджете 2013 года на эти цели.

Как сообщал УНИАН, впервые возвращением вкладов Сбербанка СССР занялось правительство Юлии Тимошенко в 2008 году. Размер компенсационного платежа составил 1 тыс. грн. Объем выплаченных компенсаций составил 5,8 млрд грн.

С 1 июня 2012 года повторно начались выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в отделениях «Ощадбанка». Планировалось, что вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. По состоянию на 26 декабря учреждения «Ощадбанка» провели компенсационные выплаты 5,3 млн вкладчиков и их наследникам на общую сумму 4,5 млрд грн.

В сентябре 2012 года предполагалось, что в 2013 году на компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР будет направлено 8 млрд грн, сумма выплаты сохранится на уровне 1 тыс. грн одному вкладчику.

Вместе с тем 4 декабря на заседании Верховной Рады во время ответа на вопросы при представлении проекта бюджета на 2013 год заместитель министра финансов Анатолий Мярковский отказался назвать точную цифру ассигнований, заложенных в бюджете-2013 на компенсацию вкладов Сбербанка СССР, отметив лишь, что на обслуживание государственного долга и выплату обесцененных сбережений в целом предусмотрено 35 млрд грн.