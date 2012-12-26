Кужель лишили депутатского мандата в Крыму

Верховный совет Крыма досрочно прекратил депутатские полномочия Александры Кужель, Сергея Куницына и Григория Грубы, которые избраны депутатами Верховной Рады Украины на выборах в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент республики удовлетворил заявления депутатов сегодня, 26 декабря, на пленарном заседании.

Справка УНИАН. А.Кужель была в ВС Крыма внефракционным депутатом, в ВР Украины избрана по спискам Объединенной оппозиции.

С.Куницын в ВС Крыма входил во фракцию ”Союз”, прошел в нардепы по спискам партии ”Удар”.

Г.Груба в парламенте Крыма был во фракции ”Регионы Крыма”, в ВР избран депутатом в одномандатном округе от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ранее крымский парламент лишил полномочий депутата лидера партии ”Союз” Льва Миримского, который избран в ВР по одномандатному округу в Крыму.