«Свобода» обвиняет «регионалов» и коммунистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном заявлении, распространенном пресс-службой областной организации ВО «Свобода».

«Это событие (срыв сессии – УНИАН) стало продолжением антисоциальной безответственной политики представителей антиукраинской Партии регионов и ее сателлитов – коммунистов. Именно они ответственны за противозаконное, антиконституционное блокирование вопросов пополнения депутатского состава Тернопольской областной избирательной комиссией, которая полностью подконтрольна провластным силам и возглавляется представителем коммунистов Сергеем Ищенко. Преступная бездеятельность происходит с игнорированием многочисленных решений окружного административного суда, которыми прямо обязуют избирательную комиссию объявить об обретении полномочий депутатами Тернопольского областного совета», – говорится в сообщении.

В качестве выхода «свободовцы» предлагают распустить областную избирательную комиссию или заменить ее членов.

В то же время в сообщении сказано, что согласно письменной регистрации, сегодня в сессионном зале было зарегистрировано 52 депутата, «в частности фракция ВО «Свобода» в полном составе».

При этом, как передает корреспондент УНИАН, во время регистрации карточками электронной системой «Вече» было зарегистрировано всего 9 представителей ВО «Свобода» из 34, отсутствие 25 «свободовцев» и привело к тому, что сессия не состоялась.

Руководитель фракции ВО «Свобода» Мария Чашка значительное отсутствие своих однопартийцев объяснила их самочувствием и плохими погодными условиями.

«Возможно, кто-то заболел, возможно, из-за заносов не приехали. Но если бы были введены 16 новых депутатов, такой ситуации не было бы», – сказала она во время сессии.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольском областном совете до сих пор не введено 16 новых депутатов, которые должны были приступить к работе вместо тех, кто после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Преимущественно это депутаты от ВО «Свобода».

Вопрос о введении новых депутатов каждый раз фигурирует первым в повестке дня всех пленарных заседаний, однако председатель ТИК, который должен был предоставить полномочия новым депутатам, на сессии не является.