Украинских рекордсменов занесли в реестр

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, столица вошла в эту книгу рекордов с двумя примечательными событиями: самой длинной аллеей сакур и крупнейшим кемпингом. Так, на аллее длиной 987 метров в парке Киото высажено 360 сакур, а крупнейший кемпинг на Труханове острове во время Евро-2012, площадью 22,62 га, был рассчитан на 2 тыс. 929 палаток и 294 трейлеров.

В целом в книге речь идет о более чем 300 рекордов, которые были зарегистрированы в Украине с октября 2010 года по ноябрь 2012 года.

В издании представлены разделы: «Технологии», «Спорт», «Космос», «Воздушные рекорды», «Коллекции», «Мир вещей», «Человеческие достижения», «Автомобили», «Еда и напитки», «Все самое больше» и «Все самое меньшее». Каждый раздел наполнен документальными подтверждениями установления рекордов и фиксации метрологических данных, говорится на сайте Национального реестра рекордов.

В частности, как отмечается в сообщении, в «Национальном реестре рекордов Украины» можно узнать о том, сколько времени можно петь без остановки верх ногами, сколько людей влезает в корзину воздушного шара, какой длины самые длинные ресницы и волосы в Украине, сколько тысяч раз можно отжаться, подтянуться или присесть за несколько часов, на какой высоте украинцы сыграли в футбол в Гималаях, сколько километров без сна можно проехать на мотоцикле, тяжело ли вышивать на мебели и пшеничном зернышке и о многом другом.

«Многое считалось невозможным, пока не было сделано!», - этот девиз экспертов Национального реестра рекордов вынесен на обложку книги.