Ефремов не сомневается в депутатских полномочиях Табаловых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, Табаловы сказали ему, что присутствовали в сессионном зале во время принятия присяги народного депутата и «подписали непосредственно текст присяги».

«Никаких юридических оснований, чтобы предъявить их народным депутатам, не существует», - подчеркнул А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Андрей и Александр Табаловы были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такое требование связано с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и тем самым нарушили присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция не допустила Табаловых к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва, когда депутаты принесли присягу. Однако позже председатель временного президиума ВР Владимир Литвин заявил, что Табаловы таки принесли присягу.

Оппозиция настаивает, что Табаловы не являются народными депутатами, поскольку не принесли присягу.