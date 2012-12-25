Правила икры…

Представить себе новогодний стол без красной икры, пожалуй, уже невозможно. Так сложилось, что не заморская баклажанная, а именно красная икра лососевых рыб стала излюбленным праздничным лакомством. Правда, врачи рекомендуют кушать этот деликатес не только по случаю Нового года или других больших праздников, а практически ежедневно.

В следующем году врачей поддержали и астрологи. 2013 год – год черной водяной Змеи. А она, как известно, большая любительница разных лакомств, деликатесов, и яиц в особенности. Поэтому для новогоднего стола нафаршируйте куриные или перепелиные яйца красной икрой (рыбьими яйцами) или просто поставьте икру на стол - задобрите Змею, и она принесет достаток в дом и будет благоприятствовать вам целый следующий год.

Икра в этом году стала еще и модным подарком: многие дарят ее своим VIP-партнерам, клиентам и сотрудникам.

Но если уж речь зашла о настроении, удовольствии, празднике и здоровье, то надо уметь правильно выбрать икру. Специалисты советуют доверять проверенным производителям, рекомендациям опытных продавцов и результатам независимых экспертиз, которые ежегодно проводит Центр «Тест». В этом году протестировали 10 известных в Украине торговых марок красной икры, купленных в супермаркетах крупных торговых сетей.

Оценку «Отлично» получила икра торговой марки «Шаланда» , в очередной разподтвердив свое безупречное качество.

Видео-сюжет канала ICTV

Как оценивали качество икры:

- по маркировке и упаковке: на банке обязательно должно быть указано, из какого вида рыб(горбуша, кета, нерка и др.) изготовлена икра; все надписи должны быть четкими и легко читаться;

- по лабораторным исследованиям: проверили соответствие массы нетто, указанной на банке, фактической массе; проверили соответствие консервантов, без которых красную икру выпускать нельзя; проверили отсутствие кишечной палочки;

- по органолептике: икринки должны быть чистыми, целыми, однородными по цвету, без пленок, упругими, с приятным вкусом и ароматом;

- по соответствию цены-качества: определилась четкая зависимость цены икры от ее качества: чем выше цена – тем качественней икра.

Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть таблицу с результатами тестирования.