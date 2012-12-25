Кресло главы Нацбанка может получить заместитель Арбузова

11:40, 25 декабря 2012
Политика
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Главой Национального Банка Украины может стать бывший заместитель главы Игорь Соркин.

Игорь Соркин может стать главой Нацбанка / Фото: Комсомольская правда

"С назначением Сергея Арбузова в Нацбанке произойдут большие кадровые перестановки. По имеющейся информации, главой НБУ станет нынешний заместитель главы Игорь Соркин", - пишет Коммерсант-Украина со ссылкой на источники на банковском рынке.

Кресла заместителей могут получить Сергей Мамедов (председатель правления Укргазбанка) и Николай Удовиченко (глава правления Укрэксимбанка).

"Мы давно знаем об этом, потому что Сергей Мамедов готовится уйти, и кто теперь станет председателем правления, неизвестно", - сказал источник в Укргазбанке.

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