Кресло главы Нацбанка может получить заместитель Арбузова

"С назначением Сергея Арбузова в Нацбанке произойдут большие кадровые перестановки. По имеющейся информации, главой НБУ станет нынешний заместитель главы Игорь Соркин", - пишет Коммерсант-Украина со ссылкой на источники на банковском рынке.

Кресла заместителей могут получить Сергей Мамедов (председатель правления Укргазбанка) и Николай Удовиченко (глава правления Укрэксимбанка).

"Мы давно знаем об этом, потому что Сергей Мамедов готовится уйти, и кто теперь станет председателем правления, неизвестно", - сказал источник в Укргазбанке.