Верховная Рада досрочно прекратила полномочия трех нардепов

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины от Партии регионов Александра Лавриновича.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 234 народных депутата из 399, зарегистрированных в сессионном зале.

Полномочия А.Лавриновича были прекращены в связи с поданным им заявлением, поскольку он был назначен министром юстиции Украины.

ВР также досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Леонида Кожары.

За принятие соответствующего решения проголосовали 230 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Полномочия Л.Кожары были прекращены на основании написанного им заявления в связи с назначением его министром иностранных дел Украины.

Досрочно прекращены полномочия народного депутата от Партии регионов Дмитрия Табачника.

За принятие соответствующего решения проголосовали 226 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Полномочия Д.Табачника были прекращены на основании поданного им заявления в связи с назначением его министром образования и науки.