Спикер ВР: Я не понимаю, как это — ходить по головам, топтаться по президиуму

Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина». Рыбак думает, что сможет найти общий язык з нардепами и поддерживать порядок в парламенте:

«У меня есть опыт общения со всеми. Во вторник будет сессия, посмотрим. Пройдут два-три месяца, и будет видно, работает то, что я предлагаю, или нет. Я сторонник того, что надо уметь слушать и слышать: тем, кто сидит в зале,— тех, кто в президиуме; тем, кто с одной и с другой стороны,— друг друга. Если надо, лучше сделать перерыв, собраться. Я сейчас завершаю рассмотрение всех организационных вопросов, чтобы уже на этой неделе запустить нормальную работу Рады.

Я не понимаю, как это — ходить по головам, топтаться по президиуму, не приемлю этого! Почему депутат, придя в зал, свистит и топает? Я собирал лидеров фракций и говорил: "Вы же не на футболе, что за поведение такое?! Объясните, что я, как председатель Верховной рады, должен делать?" И мы находим общий язык.», - отметил Рыбак.

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Новый спикер считает, что поименное голосование в Раде возможно, но проблематично:

«Поименное голосование вполне возможно. Неправильно, когда один голосует за десятерых. Пройдет полгода — посмотрим, как депутаты будут голосовать. Работа в парламенте — это специфическая деятельность: идут кулуарные переговоры, встречи, приезжают делегации. Поэтому все равно некоторые депутаты, прежде всего те, кто занимает руководящие должности, будут отсутствовать в зале. Так же и в Парламентской ассамблее Совета Европы, один к одному!

Но я настаиваю: если депутат просто вышел из зала, не надо за него голосовать. Когда избирали меня, голосовали за Николая Яновича, я говорил депутатам — не надо нажимать кнопки за отсутствующих! Не надо нас компрометировать! Я не привык так жить, я далек от этого!»