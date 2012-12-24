СМИ: Оппозиция поделила комитеты в ВР
В понедельник вечером на заседании оппозиционных фракций Верховной Рады Украины были распределены посты руководителей ряда парламентских комитетов.
Об этом сообщают «Комментарии»
Так, комитет свободы слова достался Николаю Томенко (ОО «Батькивщина»), комитет по вопросам европейской интеграции и инностранных дел – Григорию Немыре (ОО «Батькивщина»).
Комитет по вопросам экологической политики должна возглавить Ирина Сех (ВО «Свобода»), комитет по культуре – Вячеслав Кириленко (ОО «Батькивщина»), комитет по вопросам правозащиты – Андрей Кожемякин (ОО «Батькивщина»), комитет по борьбе с преступностью – Виктор Чумак (УДАР).
Комитет по экономической деятельности (контролю за тендерными процедурами) достанется Андрею Иванчуку (ОО «Батькивщина»), комитет по образованию – Лилии Гриневич (ОО «Батькивщина»). Комитет по правам человека возглавит представитель УДАРа.