СМИ: Оппозиция поделила комитеты в ВР

Об этом сообщают «Комментарии»

Так, комитет свободы слова достался Николаю Томенко (ОО «Батькивщина»), комитет по вопросам европейской интеграции и инностранных дел – Григорию Немыре (ОО «Батькивщина»).

Комитет по вопросам экологической политики должна возглавить Ирина Сех (ВО «Свобода»), комитет по культуре – Вячеслав Кириленко (ОО «Батькивщина»), комитет по вопросам правозащиты – Андрей Кожемякин (ОО «Батькивщина»), комитет по борьбе с преступностью – Виктор Чумак (УДАР).

Комитет по экономической деятельности (контролю за тендерными процедурами) достанется Андрею Иванчуку (ОО «Батькивщина»), комитет по образованию – Лилии Гриневич (ОО «Батькивщина»). Комитет по правам человека возглавит представитель УДАРа.